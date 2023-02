Paradisi sperduti | siamo stati nelle isole Raya Ampat

(Di martedì 21 febbraio 2023) È l’ecosistema corallino più ricco del mondo, e si trova dove si incontrano due oceani, proprio sopra l'Equatore. A bordo di una barca molto speciale abbiamo seguito un equipaggio di vagabondi del mare che esplora ledi West Papua, Indonesia. Tra tartarughe, mante nere come batman, picnic notturni su spiagge di zucchero, coralli che scoppiano come bolle di sapone. E abbiamo trovato anche il wobbegong, lo squalo che sogna di essere un tappeto. Ecco le foto e il racconto del nostro viaggio

Ci sono anche iterrestri, quelli che sono così belli e perfetti da non sembrare neanche ... Ma non si trovano solo a distanza di migliaia di chilometri da noi,da qualche parte nell'...Ci sono anche iterrestri, quelli che sono così belli e perfetti da non sembrare neanche ... Ma non si trovano solo a distanza di migliaia di chilometri da noi,da qualche parte nell'...

Maresca si aggiudica la sfida di carnevale LA NAZIONE

Elena Sofia Ricci al Teatro Manzoni di Milano Radio Web Italia

I libri di NRW: Le rive della collera - Nuoveradici.world Nuove Radici World

Teatro Verdi Gorizia – Unica data in regione per Paradiso XXXIII Nordest24.it

Così due fratelli hanno rilanciato Lorica: «L’amore e la passione per la nostra terra più forti di tutto» LaC news24

È l’ecosistema corallino più ricco del mondo, e si trova dove si incontrano due oceani, proprio sopra l'Equatore. A bordo di una barca molto speciale abbiamo seguito un equipaggio di vagabondi del mar ...