Papa Francesco: sì alla messa in latino ma solo dopo il via libera del Vaticano alle parrocchie (Di martedì 21 febbraio 2023) Sì alla messa in latino ma dopo il via libera della Santa Sede. Papa Francesco, con un Rescritto ad hoc, nell’udienza concessa al prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, cardinale Arthur Roche, ha ribadito quanto stabilito nel Motu Proprio Traditionis custodes. E cioè che l’uso delle chiese parrocchiali per i gruppi che celebrano con il rito preconciliare, come pure l’utilizzo del messale antico da parte di sacerdoti ordinati dopo il 16 luglio 2021, può essere concesso dal vescovo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Santa Sede. messa in latino, solo dopo il via libera ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Sìinmail viadella Santa Sede., con un Rescritto ad hoc, nell’udienza concessa al prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, cardinale Arthur Roche, ha ribadito quanto stabilito nel Motu Proprio Traditionis custodes. E cioè che l’uso delle chiese parrocchiali per i gruppi che celebrano con il rito preconciliare, come pure l’utilizzo delle antico da parte di sacerdoti ordinatiil 16 luglio 2021, può essere concesso dal vescovo soltantoaver ottenuto l’autorizzazione dSanta Sede.inil via...

