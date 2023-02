Paolo Bonolis, la grossa novità sconvolge i fan: non lo rivedremo più (Di martedì 21 febbraio 2023) News Tv. Cattive notizie per i fan di Paolo Bonolis. Il noto conduttore tv da oltre 30 anni incanta i telespettatori. La sua ironia spesso pungente piace a tanti ed è grazie alla sua impeccabile guida che i suoi programmi hanno un successo tanto grande. Purtroppo il noto autore tv Marco Salvati ha rivelato in anteprima assoluta una novità che riguarda proprio il conduttore tv e che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Ma veramente?”, ha reagito un qualcun altro, non appena appresa la terribile notizia. (Continua dopo le foto…) “Avanti un altro” chiude, quella del 2023 sarà l’ultima edizione Dobbiamo prepararci a dire addio al seguitissimo programma condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro. Lo ha rivelato il noto autore tv Marco Salvati durante un’intervista a Casa Pipol: il programma ha davanti ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 febbraio 2023) News Tv. Cattive notizie per i fan di. Il noto conduttore tv da oltre 30 anni incanta i telespettatori. La sua ironia spesso pungente piace a tanti ed è grazie alla sua impeccabile guida che i suoi programmi hanno un successo tanto grande. Purtroppo il noto autore tv Marco Salvati ha rivelato in anteprima assoluta unache riguarda proprio il conduttore tv e che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Ma veramente?”, ha reagito un qualcun altro, non appena appresa la terribile notizia. (Continua dopo le foto…) “Avanti un altro” chiude, quella del 2023 sarà l’ultima edizione Dobbiamo prepararci a dire addio al seguitissimo programma condotto da, Avanti un altro. Lo ha rivelato il noto autore tv Marco Salvati durante un’intervista a Casa Pipol: il programma ha davanti ...

