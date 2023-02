Palinsesto Mediaset | torna l’Isola dei Famosi! GF Vip fino al 3 aprile | torna Felicissima Sera e il Serale di Amici

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 21 febbraio 2023) La stagione tv in corso vira verso gli ultimi mesi di programmazione, prima della consueta pausa estiva, eha definito i palinsesti primaverili, con periodo di riferimento/maggio 2023. Ecco cosa andrà in onda per quanto riguarda il, con dei ritorni importanti ed attesi.dei Famosi Intrattenimento, fiction e calcio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Prima tv assoluta per Bitter Sweet – Ingredienti d’amorearrivavip e Giochi senza frontiere Temptation Island 2020: le coppie partecipanti Pompei e la nuova stagione teatrale Data di uscita di The Mandalorian 2, in arrivo su ...