Palinsesti Mediaset | slitta “Isola dei Famosi” | cosa cambia da aprile

(Di martedì 21 febbraio 2023)si prepara ad accogliere la primavera con un palinsesto ricco di appuntamenti televisivi, di tutti i generi e per tutti i gusti. Come riporta Davide Maggio, sarebbe stata definita la programmazione pere maggio 2023, i mesi più “caldi” prima della consueta pausa estiva, e sono numerose le novità. Il ritorno de L’deiè previsto dopo le festività pasquali (presumibilmente a partire da lunedì 17), tornano Pio e Amedeo con Felicissima Sera e Il Volo si prenderà la scena: comeno iin primavera:“L’dei” Aria dimenti, tra attesissimi ritorni e grandi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raspa90 : RT @fabiofabbretti: Palinsesti Mediaset, primavera 2023 – #GFVIP fino al 3 aprile, poi #Isola. Ritorna #FelicissimaSera, a maggio la novità… - Dicolamia123 : RT @fabiofabbretti: Palinsesti Mediaset, primavera 2023 – #GFVIP fino al 3 aprile, poi #Isola. Ritorna #FelicissimaSera, a maggio la novità… - fabiofabbretti : Palinsesti Mediaset, primavera 2023 – #GFVIP fino al 3 aprile, poi #Isola. Ritorna #FelicissimaSera, a maggio la no… - Tele_nauta : Mediaset: i palinsesti primaverili tra serie, sport e show, finale di #Amici evita #Eurovision. I dettagli… - Tgyou24 : Dopo la Rai, anche Mediaset ha presentato alla stampa i palinsesti del nuovo anno. Pochissime sono le novità di Can… -

La stagione tv in corso vira verso gli ultimi mesi di programmazione, prima della consueta pausa estiva, eha definito iprimaverili, con periodo di riferimento aprile/maggio 2023. Ecco cosa andrà in onda per quanto riguarda il palinsesto, con dei ritorni importanti ed attesi. ...Salvo sorprese dell'ultimo minuto (gli addetti ai lavori sanno bene quanto siano 'variabili' i), stando almeno ai listini di Publitalia '80 (la concessionaria di pubblicità delle ...

Palinsesti Mediaset, il venerdì torna al varietà con Michelle Impossible e La tv dei 101, per ora (Retroscena TvBlog) Tvblog

Palinsesti Mediaset, primavera 2023 – GF Vip fino al 3 aprile, poi L’Isola. Ritorna Felicissima Sera, a maggio DavideMaggio.it

Palinsesti Mediaset, slitta “Isola dei Famosi”: cosa cambia da aprile DiLei

Finale Eurovision 2023: niente scontro con Amici su Canale 5 Eurofestival News