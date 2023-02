Pago Vallo di Lauro | furto di autovetture | denunciati i 3 responsabili

(Di martedì 21 febbraio 2023) , di età compresa tra 28 e 31 anni Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza didi Nola (AV) ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato didicommessi in, tre soggetti della Provincia di Napoli, di età compresa tra 28 e 31 anni. Alla loro identificazione si è giunti a seguito di complesse indagini attivate tempestivamente con l’acquisizione della denuncia sporta da due residenti della zona presso il locale Commissariato di P.S. di aver subito ilognuna della propria autovettura. Grazie a mirate attività investigative, svolte anche col supporto dell’acquisizione di immagini dal sistema di videosorveglianza della zona e con il concorso di personale della ...

Ladri d'auto napoletani in trasferta in Irpinia. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per ...