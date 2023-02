Pagamento bonus 150 euro ai disoccupati: ecco quando arriva, la data (Di martedì 21 febbraio 2023) Per il Pagamento del bonus 150 euro disoccupati c’è la data che arriva direttamente dall’Inps come testimoniano i beneficiari in attesa sulle pagine social dedicate alla prestazione. Il bonus 150 euro ai disoccupati Il bonus 150 euro del decreto Aiuti ter introdotto nel 2022 viene pagato a febbraio ai percettori dell’indennità di disoccupazione di Naspi e della Dis-Coll e ora finalmente si ha la data precisa dell’accredito. Il requisito specifico per ottenere il Pagamento del bonus 150 euro a febbraio è la titolarità della disoccupazione a novembre 2022 pertanto lo prenderanno anche coloro che al momento sono senza Naspi perché scaduta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Per ildel150c’è lachedirettamente dall’Inps come testimoniano i beneficiari in attesa sulle pagine social dedicate alla prestazione. Il150aiIl150del decreto Aiuti ter introdotto nel 2022 viene pagato a febbraio ai percettori dell’indennità di disoccupazione di Naspi e della Dis-Coll e ora finalmente si ha laprecisa dell’accredito. Il requisito specifico per ottenere ildel150a febbraio è la titolarità della disoccupazione a novembre 2022 pertanto lo prenderanno anche coloro che al momento sono senza Naspi perché scaduta ...

