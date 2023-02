Padel Italy X-perience | dal 10 al 12 marzo alla Fiera di Roma

Con i suoi 20.000 metri quadri all'interno della Fiera di Roma, la presenza di 90 espositori, innumerevoli eventi speciali ed un torneo dedicato, Pix (X - perience) è la risposta vincente ...A un anno di distanza dalla prima trionfale edizione, dal 10 al 16 luglio tutte le stelle internazionali delsi ritroveranno sui campi di Roma per l'Major Premier. Il torneo, che lo ...

Premier Padel, svelate altre tappe per il 2023: si giocherà due volte in Italia! OA Sport

Premier Padel, il calendario 2023: conferme per Roma e Milano SuperTennis

Calendario Premier Padel 2023, confermati il Major di Roma e il P1 di Milano Sky Sport

L'Italy Padel Tour “Bombeer” fa il pieno di entusiasmo Giornale La Voce

Lomagna: si va verso i nuovi campo da padel e l'area cani Merate Online

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...Il padel, sport che è diventando una moda in tutta Italia nell’ultimo biennio, in realtà ha una storia molto remota che risale addirittura al 1796 quando, nel lontano Messico, un milionario annoiato i ...