Durante la terza serata del Festival di Sanremo Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno parlato di una Lite nel backstage del Teatro Ariston tra due big A e M. Alcune testate hanno lanciato il rumor tirando in ballo Anna Oxa e Madame. La pagina Oxarte però ha subito smentito i rumor pubblicati da alcuni siti: "Mentre fanpage ed altri si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l'onore, la reputazione e l'attività lavorativa. La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia. Questa è delinquenza(?) è violenza su una donna (?). 90 giorni. Milly Milano". Oxa parla della notizia fake sulla Lite con Madame. L'artista di Sali Canto dell'Anima ospite di Francesca Fagnani a Belve ha avuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : SANREMO 2023 | Il caffè di Anna Oxa al bar dell'Ariston. La cantante parla con la gente ma non rilascia interviste… - BITCHYFit : Oxa parla del caso di Madame: “Lite orchestrata ad arte, partita querela” - direpuntoit : #AnnaOxa parla prima volta dopo #Sanremo2023: ecco cos'ha rivelato a #Belve, intervistata da #FrancescaFagnani. - VanityFairIt : Ospite di Francesca Fagnani a #Belve, #AnnaOxa rompe il silenzio e parla per la prima volta della sua esperienza al… - giacomo_M99 : @cinguettavideo @Cinguetterai 'la signora Oxa' parla di se in terza persona... -