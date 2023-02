Ovadia è stanco di Zelensky | “Un grosso problema | sarà un bagno di sangue”

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 febbraio 2023) Siamo in una fase di stallo di una guerra che somiglia sempre più a un tira e molla interminabile tra Joe Biden e Vladimir Putin, nel quale Volodymyrsi ritrova a ricoprire il ruolo di intermediario capriccioso che chiede agli americani (e quindi a tutti i paesi della Nato) una protezione sempre maggiore per difendere a oltranza il territorio ucraino. Questa è un po' la visione dell'attore e regista Moni, che durante la puntata di l'Aria che Tira in onda su La7 martedì 21 febbraio ha criticato l'atteggiamento del presidente dell'Ucraina: “Il comportamento diè un. Comunque non sarò uno specialista, ma mi sembra che questa sia ormai una guerra della Nato, e quindi principalmente degli Stati Uniti”. L'ospite della conduttrice Myrta Merlino ha poi elogiato ...