Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto nuove per il 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) . La ripresa del mercato delle vetture nuove. Il caro benzina inizia a influenzare la scelta dell'alimentazione ma l'elettrico non decolla per barriere economiche e di autonomia Aumenta il budget di spesa del +12,9% e tra i dispositivi irrinunciabili cresce l'attenzione alla sicurezza. Rinnovo parco circolante: tanti pronti a sostituire vetture usate che hanno in media 10 anni. Cosa cercano gli italiani? L'auto più richiesta nei prossimi mesi è un SUV ibrido o benzina, di colore nero o grigio, ha un costo medio di €28.900 e deve necessariamente avere un alto livello di protezione. Dettagli sull' Nonostante il 2022 sia stato archiviato con il segno negativo (-9,5%), negli ultimi mesi il mercato delle auto nuove ha registrato una ...

