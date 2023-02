Osimhen via dal Napoli? Bayern Monaco e Manchester United su di lui: la cifra per l’addio (Di martedì 21 febbraio 2023) Victor Osimhen sta riscrivendo tutti i record della propria carriera, ed anche della storia del Napoli: è infatti il primo azzurro della storia a segnare per sette partite di fila in Serie A. L’attuale capocannoniere del campionato italiano è finito, come è normale che sia, sui taccuini delle più importanti big d’Europa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, su Osimhen sono piombate Bayern Monaco e Manchester United. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Due club hanno già bussato alla porta del Napoli per Victor Osimhen. Si tratta di Manchester United e Bayern Monaco. De Laurentiis ha rinviato ogni discorso alla fine della ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) Victorsta riscrivendo tutti i record della propria carriera, ed anche della storia del: è infatti il primo azzurro della storia a segnare per sette partite di fila in Serie A. L’attuale capocannoniere del campionato italiano è finito, come è normale che sia, sui taccuini delle più importanti big d’Europa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, susono piombate. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Due club hanno già bussato alla porta delper Victor. Si tratta di. De Laurentiis ha rinviato ogni discorso alla fine della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliFCNews : Osimhen via di fronte ad offerte irrinunciabili: ecco il possibile sostituto #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Biasin: «Skriniar via per due motivi! Lukaku o Osimhen, solo un pazzo…» - internewsit : Biasin: «Skriniar via per due motivi! Lukaku o Osimhen, solo un pazzo...» - - apetrazzuolo : WOLFSBURG - L'ex d.s. Schafer: 'Osimhen voleva andar via dalla Germania, giocare in Belgio è stata la sua fortuna' - robertorodi76 : RT @CancAtomic: Ma la procura di Milano cosa aspetta a indagare per via traverse il Napoli???? Quanto siete COGLIONI??!!?? Potete regalare la… -