Orsini a Cartabianca | “Zelensky deve dire grazie a Berlusconi”

(Adnkronos) – "Attacchi vergognosi a Berlusconi dal governo di Kiev. Tutta la mia solidarietà a Berlusconi". Il professor Alessandro Orsini, ospite di Cartabianca, commenta così le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Silvio Berlusconi. "Se Berlusconi non può parlare perché non è sotto le bombe, allora non possono parlare nemmeno il Papa e Biden. Zelensky dovrebbe ringraziare Berlusconi, che ha votato a favore dell'invio delle armi e degli aiuti all'Ucraina". "Berlusconi poi ha detto che vorrebbe ricoprire l'Ucraina di miliardi" per la ricostruzione "proposto una mediazione diplomatica con la Russia, perché ha compreso che la Russia è sovrastante: ha 360mila soldati sul territorio ucraino e altri ...

