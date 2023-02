Ornella Muti, chi è il padre di Naike Rivelli: “Mi chiesero di abortire, ma rifiutai” (Di martedì 21 febbraio 2023) Ornella Muti non ha mai svelato l’identità del padre della primogenita Naike Rivelli. La prima figlia della grandissima attrice, per anni, ha creduto che il vero padre fosse il produttore spagnolo José de Castro. Attraverso un test del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, però, Naike ha scoperto di non essere, in realtà, la figlia dell’uomo che ha sempre chiamato papà. Una scoperta arrivata pochi anni fa e che non ha lasciato indifferente Naike. «Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Facchinetti, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà… Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio padre. L’ho scoperto sei anni fa, è stato uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023)non ha mai svelato l’identità deldella primogenita. La prima figlia della grandissima attrice, per anni, ha creduto che il verofosse il produttore spagnolo José de Castro. Attraverso un test del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, però,ha scoperto di non essere, in realtà, la figlia dell’uomo che ha sempre chiamato papà. Una scoperta arrivata pochi anni fa e che non ha lasciato indifferente. «Mionon so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Facchinetti, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà… Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio. L’ho scoperto sei anni fa, è stato uno ...

