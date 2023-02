Orlando: "Non faccio parte del gruppo dirigente del Pd". Ah no? (Di martedì 21 febbraio 2023) Quando non viene lo straccio di un’idea, anche Andrea Orlando va bene. Due, i pretesti d’occasione: uno per dritto, il secondo di carambola. Quanto al dritto, Orlando disse: “Non condivido il giudizio positivo sulla Meloni espresso dal gruppo dirigente del Pd, di cui peraltro non faccio parte”. Ottima prima tranche: ciascuno, sulla signora Meloni, dà il giudizio che gli va. Per ciò che concerne invece il far parte o no del gruppo dirigente del Pd, volentieri si ricorda che Orlando, vicesegretario del Pd medesimo dal 2019 al 2021, fu anche: ministro dell’Ambiente col governo Letta, 2013, ministro della Giustizia col governo Renzi, 2014, di nuovo della Giustizia con quello Gentiloni, 2016, finché, prima d’ora, del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) Quando non viene lo straccio di un’idea, anche Andreava bene. Due, i pretesti d’occasione: uno per dritto, il secondo di carambola. Quanto al dritto,disse: “Non condivido il giudizio positivo sulla Meloni espresso daldel Pd, di cui peraltro non”. Ottima prima tranche: ciascuno, sulla signora Meloni, dà il giudizio che gli va. Per ciò che concerne invece il faro no deldel Pd, volentieri si ricorda che, vicesegretario del Pd medesimo dal 2019 al 2021, fu anche: ministro dell’Ambiente col governo Letta, 2013, ministro della Giustizia col governo Renzi, 2014, di nuovo della Giustizia con quello Gentiloni, 2016, finché, prima d’ora, del ...

