"Ora non è sul tavolo": Meloni da Zelensky, come zittisce i grillini (Di martedì 21 febbraio 2023) "Quando c'è un aggredito tutte le armi sono difensive. Al momento non c'è sul tavolo l'invio di aerei, è una decisione da prendere con i partner internazionali. Ci siamo concentrati su sistemi di difesa antiaerea, Samp-T, Spada, Skyguard. La priorità è difendere infrastrutture e i cittadini. Ci siamo concentrati anche sui materiali di sminamento". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a chi le chiedeva se l'Italia manderà caccia in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) "Quando c'è un aggredito tutte le armi sono difensive. Al momento non c'è sull'invio di aerei, è una decisione da prendere con i partner internazionali. Ci siamo concentrati su sistemi di difesa antiaerea, Samp-T, Spada, Skyguard. La priorità è difendere infrastrutture e i cittadini. Ci siamo concentrati anche sui materiali di sminamento". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, rispondendo a chi le chiedeva se l'Italia manderà caccia in Ucraina.

