Ora è Nato-Russia | nessuna speranza per la diplomazia | drammatica escalation?

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il viaggio a sorpresa di Joe Biden a Kiev, al fianco di Volodymyr Zelensky nella sua Ucraina, è stato accolto in modo violento dallae dal Cremlino: minacce di morte sulla tv di Stato, insulti al "nazista" e "demente" Biden, conto alla rovescia per il discorso di Vladimr Putin in tv. Insomma, a ridosso del triste anniversario del primo anno di guerra, il quadro si infuoca ulteriormente. E Ian Bremmer, il celebre politologo Usa, intervistato dal Corriere della Sera arriva a conclusioni spaventose: "La guerra in Ucraina sta diventando una guerra per procura tra gli Stati Uniti e lada una parte e ladall'altra", premette. E ancora, aggiunge: "La presenza di Biden a Kiev vuole contribuire ad assicurare la sconfitta della, un Paese con un esercito enorme, che dispone di capacità di guerra ...