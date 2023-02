“Ora devi confessare”. Micol Incorvaia incastrata al GF Vip, Signorini vede tutto ed è costretto a intervenire (Di martedì 21 febbraio 2023) Sarah Altobello è stata l’eliminata della nuova puntata del GF Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti si avvia alla conclusione e tra poco meno di un mese e mezzo i telespettatori sapranno il nome del vincitore della settima edizione. Lunedì 20 febbraio è andata in onda un altra puntata in diretta. L’esito del televoto ha lasciato tutti a bocca aperta. Sarah Altobello ha perso il televoto con il 9,4% delle preferenze e ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Subito dopo il suo arrivo in studio è arrivato il colpo di scena. Come era capitato a Wilma Goich la concorrete è rientrata in gara grazie al biglietto di ritorno. Leggi anche: “Il GF Vip la copre”. Onestini è nero con gli autori e Signorini, la scoperta su Nikita lo manda in tilt Sarah Altobello rientra al GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Sarah Altobello è stata l’eliminata della nuova puntata del GF Vip 7. Il reality show condotto da Alfonsoe con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti si avvia alla conclusione e tra poco meno di un mese e mezzo i telespettatori sapranno il nome del vincitore della settima edizione. Lunedì 20 febbraio è andata in onda un altra puntata in diretta. L’esito del televoto ha lasciato tutti a bocca aperta. Sarah Altobello ha perso il televoto con il 9,4% delle preferenze e ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Subito dopo il suo arrivo in studio è arrivato il colpo di scena. Come era capitato a Wilma Goich la concorrete è rientrata in gara grazie al biglietto di ritorno. Leggi anche: “Il GF Vip la copre”. Onestini è nero con gli autori e, la scoperta su Nikita lo manda in tilt Sarah Altobello rientra al GF ...

