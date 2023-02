Operaio morto folgorato durante il turno di lavoro: aveva 36 anni (Di martedì 21 febbraio 2023) Terribile incidente sul lavoro. Un Operaio di 36 anni è rimasto folgorato nella giornata di oggi 21 febbraio ad Avola, in provincia di Siracusa. Per Salvatore Eroe, questo il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare... Leggi su today (Di martedì 21 febbraio 2023) Terribile incidente sul. Undi 36è rimastonella giornata di oggi 21 febbraio ad Avola, in provincia di Siracusa. Per Salvatore Eroe, questo il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare...

GDS_it : Un operaio di 36 anni, Salvatore Eroe, è morto ad Avola: è rimasto folgorato mentre lavorava alla ristrutturazion… - 98zerocom : L'uomo era impegnato in lavori di ristrutturazione di un immobile. Aperta un'inchiesta #98zero #notizie #messina… - DirettaSicilia : Operaio muore folgorato, dolore in Sicilia per Salvatore Eroe: aveva 36 anni