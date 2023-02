Onu | pressioni Usa e trattative Israele-Anp dietro l’ammorbidimento della risoluzione contro gli insediamenti nei territori

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Il Consiglio di sicurezza ribadisce che le continue attività di insediamento israeliano stanno pericolosamente mettendo in pericolo la fattibilitàsoluzione dei due stati basata sui confini del 1967”. Con una dichiarazione approvata all’unanimità il 20 febbraio, il Consiglio di sicurezza dell’Onu esprime “profonda preoccupazione e sgomento” per la continua costruzione ed espansione deglida parte dineipalestinesiCisgiordania. Il Consiglio doveva però votare una bozza dilegalmente vincolante, redatta dagli Emirati Arabi Uniti insieme a funzionari dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), che avrebbe chiesto adi “cessare immediatamente e completamente tutte le attività di insediamento nel ...

Insomma, le pressioni di Kiev sui Paesi alleati per isolare economicamente Mosca sono molto forti. Anche perché la lista delle imprese europee ... Dovrebbe essere ispirata ai principi della Carta dell'ONU. Come al solito, il "diavolo" sta nei ... È una preoccupazione comprensibile, in relazione alle pressioni di parte delle loro opinioni pubbliche ...

Nonostante ‘l’escalation militare’ della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, segnali come quelli che vengono dalla Cina e dall’Assemblea generale dell’ONU insieme a quelli ... diplomatica e la ...(ANSA) - TEL AVIV, 19 FEB - Israele e Autorità Palestinese (Anp) - su "forte" pressione Usa - hanno raggiunto una intesa ... i Palestinesi ritarderebbero la presentazione al Consiglio di sicurezza ...