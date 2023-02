OnlyFans, come funziona il social più audace in assoluto? (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutti ne parlano, moltissimi lo usano, non tutti lo dicono. OnlyFans, il social senza censure, impazza. Ma cos’è e come funziona in Italia? È semplice: OnlyFans è un social network a cui ci si può iscrivere, creando un account, per caricare contenuti o per vedere quel che postano gli altri. C’è di tutto, ricette, tutorial musicali, minisessioni workout. Ma il core business è fatto di clip e foto che su Instagram, Facebook, TikTok verrebbero immediatamente bloccati, dai ritratti senza veli ai video francamente hard, che si possono vedere solo a pagamento. Nato nel 2016 da un’idea dell’imprenditore Tim Stokely, come piattaforma per pubblicare contenuti di varia natura, ha raggiunto il boom durante la pandemia. Solo tra il 2020 e il 2021 gli utenti sono passati da 7,5 a ... Leggi su amica (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutti ne parlano, moltissimi lo usano, non tutti lo dicono., ilsenza censure, impazza. Ma cos’è ein Italia? È semplice:è unnetwork a cui ci si può iscrivere, creando un account, per caricare contenuti o per vedere quel che postano gli altri. C’è di tutto, ricette, tutorial musicali, minisessioni workout. Ma il core business è fatto di clip e foto che su Instagram, Facebook, TikTok verrebbero immediatamente bloccati, dai ritratti senza veli ai video francamente hard, che si possono vedere solo a pagamento. Nato nel 2016 da un’idea dell’imprenditore Tim Stokely,piattaforma per pubblicare contenuti di varia natura, ha raggiunto il boom durante la pandemia. Solo tra il 2020 e il 2021 gli utenti sono passati da 7,5 a ...

