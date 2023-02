OnlyFans, arrivano le modelle fatte con l’AI: le ragazze in carne ed ossa andranno “in pensione”? (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb — Dura vita per gli utenti e le “creatrici di contenuti” di OnlyFans, ora ci si mette anche l’intelligenza artificiale! Ebbene sì, voi che siete rimasti a ChatGpt e che siete terrorizzati dalla presa di potere da parte di Skynet, non avrete sicuramente considerato le vere potenzialità che la tecnologia potrebbe offrirci. Ma andiamo per gradi: l’avanzamento delle innovazioni è un tema che tiene banco, creando divisione tra gli entusiasti e gli scettici, i sognatori e i paranoidi. Uno dei terreni di scontro più infuocato riguarda il lavoro, ambito in cui si teme che siano proprio le intelligenze artificiali a sostituire l’uomo, il quale, per ovvi limiti biologici, non potrebbe competere con le macchine, più che altro in termini di mera produttività. E non si tratta solo di lavoro “tradizionale”, il processo pare anche coinvolgere OnlyFans, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb — Dura vita per gli utenti e le “creatrici di contenuti” di, ora ci si mette anche l’intelligenza artificiale! Ebbene sì, voi che siete rimasti a ChatGpt e che siete terrorizzati dalla presa di potere da parte di Skynet, non avrete sicuramente considerato le vere potenzialità che la tecnologia potrebbe offrirci. Ma andiamo per gradi: l’avanzamento delle innovazioni è un tema che tiene banco, creando divisione tra gli entusiasti e gli scettici, i sognatori e i paranoidi. Uno dei terreni di scontro più infuocato riguarda il lavoro, ambito in cui si teme che siano proprio le intelligenze artificiali a sostituire l’uomo, il quale, per ovvi limiti biologici, non potrebbe competere con le macchine, più che altro in termini di mera produttività. E non si tratta solo di lavoro “tradizionale”, il processo pare anche coinvolgere, ...

