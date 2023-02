Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri | le perquisizioni in casa di tre fratelli e del padre

Leggi su open.online

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le indagini sull’diadvanno verso una svolta. Gli investigatori, che hanno battuto una zona alla periferia della città, stanno cercando l’arma che ha ucciso il ragazzo. Per questo è stata anche effettuata una perquisizione all’interno dell’abitazione di una famiglia piuttosto nota in paese. E che viene ritenuta, sia dai testimoni che da chi indaga, coinvolta nell’del 30 gennaio scorso. Mentre non ci sono novità sui due ragazzi gambizzati a Morena e sul possibile collegamento con quanto accaduto in provincia di Frosinone. La perquisizione ha riguardato tree un fratellastro. Due di loro sono quelli interrogati nei giorni scorsi dopo che si sono presentati in caserma dai carabinieri. Le loro iniziali sono M.T. e N.T. Anche il ...