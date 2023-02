Omicidio badante filippino, la confessione dell’assassino in un video: ”Ora proteggete mio figlio” (Di martedì 21 febbraio 2023) Omicidio Roma. Prima di consegnarsi spontaneamente alle Forze dell’Ordine, un video confessionale per chiedere aiuto e supporto al figlio: “Non potevo parlare prima perché non avevo l’avvocato. Adesso prendetevi cura di mio figlio. Sto andando dai carabinieri”. La notizia è riportata anche da Repubblica, con un pezzo dell’ultima ora. Omicidio a Roma, 50enne accoltellato a Valle Aurelia: arrestato 43enne, indagato il figlio 16enne Omicidio a Roma: la confessione dell’assassino in un video R.S.P., il 43enne di origine filippina, fermato di recente per l’Omicidio del connazionale Michael Lee Pon, aveva già annunciato attraverso i suoi canali social che avrebbe preso in mano la situazione si sarebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023)Roma. Prima di consegnarsi spontaneamente alle Forze dell’Ordine, unconfessionale per chiedere aiuto e supporto al: “Non potevo parlare prima perché non avevo l’avvocato. Adesso prendetevi cura di mio. Sto andando dai carabinieri”. La notizia è riportata anche da Repubblica, con un pezzo dell’ultima ora.a Roma, 50enne accoltellato a Valle Aurelia: arrestato 43enne, indagato il16ennea Roma: lain unR.S.P., il 43enne di origine filippina, fermato di recente per l’del connazionale Michael Lee Pon, aveva già annunciato attraverso i suoi canali social che avrebbe preso in mano la situazione si sarebbe ...

