Omicidio badante filippino, il killer confessa in chat: «Vado dai carabinieri: proteggete mio figlio» – Il video (Di martedì 21 febbraio 2023) Prima di costituirsi alle forze dell'ordine Renato Sarabia Peralta ha confessato il suo Omicidio in due video diventati virali all'interno della comunità filippina. «Non potevo parlare prima perché non avevo l'avvocato. Adesso prendetevi cura di mio figlio. Sto andando dai carabinieri», ha detto l'uomo accusato di aver ucciso, insieme al figlio di 16 anni, il badante connazionale Micheal Lee Pon, 50 anni. Nel primo filmato Peralta parla direttamente dall'esterno della stazione dei carabinieri di Tor Vergata dove si è presentato insieme a suo figlio: «Devo andare a testimoniare», dice. Nel secondo contenuto il 43enne chiede ai parenti di «prendersi cura del figlio mentre lui sarà in prigione».

