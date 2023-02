Omicidio a Roma, 50enne ucciso a coltellate in strada: fermato un uomo (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma – Un uomo è stato fermato per l’Omicidio di Micheal Lee Pon, il 50enne filippino ucciso a coltellate domenica pomeriggio intorno alle 19 dopo un’aggressione nei pressi della stazione della metropolitana di Valle Aurelia (leggi qui). Si tratta di un connazionale della vittima. Il fermo è stato disposto dalla procura che coordina le indagini affidate ai poliziotti della Squadra Mobile. L’uomo è stato ucciso con alcune coltellate all’addome. Gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni e analizzato le telecamere presenti nella zona. L’uomo fermato ha 43 anni e si è presentato ieri nella stazione dei carabinieri di Tor Vergata insieme al figlio minorenne, ora indagato. I ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023)– Unè statoper l’di Micheal Lee Pon, ilfilippinodomenica pomeriggio intorno alle 19 dopo un’aggressione nei pressi della stazione della metropolitana di Valle Aurelia (leggi qui). Si tratta di un connazionale della vittima. Il fermo è stato disposto dalla procura che coordina le indagini affidate ai poliziotti della Squadra Mobile. L’è statocon alcuneall’addome. Gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni e analizzato le telecamere presenti nella zona. L’ha 43 anni e si è presentato ieri nella stazione dei carabinieri di Tor Vergata insieme al figlio minorenne, ora indagato. I ...

