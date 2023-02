Omicidio a Roma, 50enne accoltellato a Valle Aurelia: arrestato 43enne, indagato il figlio 16enne (Di martedì 21 febbraio 2023) Si sono presentati alla Caserma dei Carabinieri di Tor Vergata e si sono costituiti padre e figlio, entrambi filippini, che domenica sera hanno accoltellato e ucciso il 50enne Michael Lee Pon a Roma, nei pressi della stazione Valle Aurelia. Il padre, classe 1980, è stato sottoposto a fermo per Omicidio, mentre il figlio di 16 anni è indagato per concorso in Omicidio. Accoltellamento a Valle Aurelia (Roma) Prima la lite, poi il coltello che ‘spunta’ fuori dalla tasca e colpisce dritto all’addome Michael Lee Pon, un uomo di 50 anni, filippino, ma da anni in Italia. Lui domenica pomeriggio, poco dopo le 19, è stato aggredito e accoltellato a morte in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Si sono presentati alla Caserma dei Carabinieri di Tor Vergata e si sono costituiti padre e, entrambi filippini, che domenica sera hannoe ucciso ilMichael Lee Pon a, nei pressi della stazione. Il padre, classe 1980, è stato sottoposto a fermo per, mentre ildi 16 anni èper concorso in. Accoltellamento a) Prima la lite, poi il coltello che ‘spunta’ fuori dalla tasca e colpisce dritto all’addome Michael Lee Pon, un uomo di 50 anni, filippino, ma da anni in Italia. Lui domenica pomeriggio, poco dopo le 19, è stato aggredito ea morte in via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #20febbraio oggi a #Roma (con Marino Sinibaldi) c’è Vera la figlia di Anna Politkovskaya. Se solo i politicanti ita… - AnsaRomaLazio : Accoltellato a Roma, fermato un uomo. L'omicidio è avvenuto domenica vicino alla stazione metro Valle Aurelia #ANSA - IzzoEdo : == #Roma, fermato un uomo per l’#omicidio del 50enne ucciso a coltellate vicino alla #metro. - IzzoEdo : == #Roma, fermato un uomo per l’#omicidio del 50enne ucciso a coltellate vicino alla metro. - NotizieVirgilio : ?? Omicidio a Valle Aurelia a Roma, svolta nel caso: fermato un uomo Un uomo è stato fermato in relazione all'omicid… -