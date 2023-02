Olimpiadi Parigi 2024: 31 paesi contrari alla presenza degli atleti russi (Di martedì 21 febbraio 2023) - Nella petizione - firmata anche dall'Italia - si chiede semmai un inasprimento delle regole di esclusione almeno finché non sarà chiarito un modello si neutralità praticabile Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) - Nella petizione - firmata anche dall'Italia - si chiede semmai un inasprimento delle regole di esclusione almeno finché non sarà chiarito un modello si neutralità praticabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Olimpiadi 2024, trenta Paesi dicono no alla presenza di russi e bielorussi - qnazionale : Olimpiadi 2024, trenta Paesi dicono no alla presenza di russi e bielorussi - OA_Sport : Olimpiadi Parigi 2024, 30 Paesi si oppongono alla partecipazione di russi e bielorussi - - sportface2016 : #Parigi2024 | #Malagò: “Su atleti russi e bielorussi in piena sintonia col governo” - sportface2016 : #Parigi2024, la Francia e altri 33 paesi scrivono al #Cio: “Contrari alla presenza di atleti russi e bielorussi. Ne… -