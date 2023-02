Olimpiadi Parigi 2024 | 30 Paesi si oppongono alla partecipazione di russi e bielorussi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nessun passo indietro. Lo riporta l’ANSA ed è l’ormai arcinota vicenda legata al ban di atletie bielodalle competizioni internazionali. Nelle ultime settimane tante indiscrezioni relativamente a una possibile apertura del CIO nei confronti dei rappresentati deimenzionati, in vista delleEstive di. A questo proposito, oltre 30 nazioni, tra le quali Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, hanno ribadito la loro contrarietà al ritorno degli atleti dia e Bieloa a competere, almeno fino a quando il conflitto in Ucraina non terminerà. Attraverso un comunicato congiunto, i Comitati dei singoli Stati menzionati hanno hanno voluto rispondere all’eventuale decisione del Comitato Olimpico Internazionale ...

