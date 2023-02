Olimpiadi Parigi 2024, 30 nazioni si oppongono alla partecipazione di russi e bielorussi (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessun passo indietro. Lo riporta l’ANSA ed è l’ormai arcinota vicenda legata al ban di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali. Nelle ultime settimane tante indiscrezioni relativamente a una possibile apertura del CIO nei confronti dei rappresentati dei Paesi menzionati, in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. A questo proposito, oltre 30 nazioni, tra le quali Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, hanno ribadito la loro contrarietà al ritorno degli atleti di russia e Bielorussia a competere, almeno fino a quanto il conflitto in Ucraina non terminerà. Attraverso un comunicato congiunto, i Comitati dei singoli Stati menzionati hanno hanno voluto rispondere all’eventuale decisione del Comitato Olimpico Internazionale ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessun passo indietro. Lo riporta l’ANSA ed è l’ormai arcinota vicenda legata al ban di atletie bielodalle competizioni internazionali. Nelle ultime settimane tante indiscrezioni relativamente a una possibile apertura del CIO nei confronti dei rappresentati dei Paesi menzionati, in vista delleEstive di. A questo proposito, oltre 30, tra le quali Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, hanno ribadito la loro contrarietà al ritorno degli atleti dia e Bieloa a competere, almeno fino a quanto il conflitto in Ucraina non terminerà. Attraverso un comunicato congiunto, i Comitati dei singoli Stati menzionati hanno hanno voluto rispondere all’eventuale decisione del Comitato Olimpico Internazionale ...

