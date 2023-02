Ok Senato a reato omicidio nautico con 140 sì, passa alla Camera (Di martedì 21 febbraio 2023) caption id="attachment 331696" align="alignleft" width="150" Senato/captionVia libera dell'Aula del Senato al ddl che introduce il reato di omicidio nautico con 140 sì, nessun contrario e tre astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera, in seconda lettura.Il disegno di legge, di iniziativa del Senatore Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali (Fdi), estende alla nautica la disciplina per il reato di omicidio stradale (contenuto nell'articolo 589 bis del codice penale), e del reato di lesioni stradali personali gravi e gravissime (articolo 590 bis del codice penale) che prevedono la reclusione da due a sette anni con tutta una serie di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 febbraio 2023) caption id="attachment 331696" align="alignleft" width="150"/captionVia libera dell'Aula delal ddl che introduce ildicon 140 sì, nessun contrario e tre astenuti. Il provvedimentoora all'esame della, in seconda lettura.Il disegno di legge, di iniziativa delre Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali (Fdi), estendenautica la disciplina per ildistradale (contenuto nell'articolo 589 bis del codice penale), e deldi lesioni stradali personali gravi e gravissime (articolo 590 bis del codice penale) che prevedono la reclusione da due a sette anni con tutta una serie di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SenatoStampa : Reato #OmicidioNautico. Con 140 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astensioni, l’Assemblea approva il ddl… - SenatoStampa : Reato #OmicidioNautico. In Aula adesso discussione, da sede redigente, del ddl nel testo formulato dalla Commission… - Roberto56917939 : @simonep_dev @MediasetTgcom24 Guardi che nella patria del comunismo essere omosessuale fino al 1997 era ritenuto un… - mattegeo : @andr71x @nattydoctor @HAL9MILA @pdnetwork @AlessiaMorani @bravimabasta @marcofurfaro @ellyesse @DiegoFusaro… - FlavioViviani : @elio_vito ??il ministro dell'interno non può passare le giornate a viaggiare in tutte le città dove si verifica un… -