Ohio: esplosione in un impianto di metalli (Di martedì 21 febbraio 2023) esplosione in una fabbrica di metalli in Ohio. Pioggia di metallo fuso ferisce almeno 14 persone. La tragedia avviene in una località vicino a East Palestine, dove poche settimane fa un treno carico di materiali chimici è deragliato causando un grave inquinamento. esplosione in un impianto di metalli in Ohio Almeno 14 persone ferite per Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023)in una fabbrica diin. Pioggia di metallo fuso ferisce almeno 14 persone. La tragedia avviene in una località vicino a East Palestine, dove poche settimane fa un treno carico di materiali chimici è deragliato causando un grave inquinamento.in undiinAlmeno 14 persone ferite per

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : L'esplosione di una fabbrica in Ohio, pioggia di metallo fuso. Il disastro non lontano da East Palestine, dove il 3… - Billa42_ : Ohio: esplosione in un impianto di metalli - bababukfree : RT @EnricoFaraboll1: Nella città di Bedford (Ohio), si è verificata un'esplosione in uno stabilimento metallurgico, una persona è morta e 1… - Dreamony2 : RT @VinzDeCarlo1: Esplosione in un impianto metallurgico in Ohio - MohmedR79181345 : RT @EnricoFaraboll1: Nella città di Bedford (Ohio), si è verificata un'esplosione in uno stabilimento metallurgico, una persona è morta e 1… -