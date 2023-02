“Oh, sta bene?”. L’ospite cade e si fa male nel programma Rai: attimi di panico in puntata (Di martedì 21 febbraio 2023) Momento di panico a Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Durante la serata, complice uno scherzo di Biagio Izzo, uno dei protagonisti è finito rovinosamente a terra. Ma cosa è successo in pratica? Il grande imitatore di Mara Venier, alias Vincenzo De Lucia, si è presentato in studio con in mano una torta che sarebbe dovuta arrivare a Stefano De Martino. Lo scherzo era tutto lì: il comico avrebbe dovuto tirargliela in faccia e darle a gambe, ma le cose sono un attimo sfuggite di mano. Alla fine infatti è stato il padrone di casa a spiaccicarla sul volto dell’imitatore. Non contento, Vincenzo De Lucia è tornato in studio con una seconda torta e si è messo ad inseguire De Martino. C’era solo un problema, anzi due: le scarpe col tacco e il pavimento sporco della prima torta. L’equazione è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Momento dia Stasera tutto è possibile, ildi Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Durante la serata, complice uno scherzo di Biagio Izzo, uno dei protagonisti è finito rovinosamente a terra. Ma cosa è successo in pratica? Il grande imitatore di Mara Venier, alias Vincenzo De Lucia, si è presentato in studio con in mano una torta che sarebbe dovuta arrivare a Stefano De Martino. Lo scherzo era tutto lì: il comico avrebbe dovuto tirargliela in faccia e darle a gambe, ma le cose sono un attimo sfuggite di mano. Alla fine infatti è stato il padrone di casa a spiaccicarla sul volto dell’imitatore. Non contento, Vincenzo De Lucia è tornato in studio con una seconda torta e si è messo ad inseguire De Martino. C’era solo un problema, anzi due: le scarpe col tacco e il pavimento sporco della prima torta. L’equazione è ...

