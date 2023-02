Ogni quanto vanno lavati i capelli per non correre rischi? E’ molto importante (Di martedì 21 febbraio 2023) Lavare troppo spesso o troppo poco spesso i capelli comporta dei rischi: scopriamo con quanta frequenza andrebbe fatto lo shampoo. Avere cura dei propri capelli è fondamentale per mantenerli in salute ed evitare il rischio che si spezzino o cadano. I fattori che comportano la calvizie sono molteplici – anche genetici – ed è un problema che riguarda soprattutto gli uomini. La convinzione comune è che un lavaggio troppo frequente dei capelli possa causare la caduta degli stessi. Tuttavia non è esattamente così, perché una scarsa igiene può danneggiare irrimediabilmente il cuoio capelluto. Con quale frequenza vanno lavati i capelli per non danneggiarli – Grantennistoscana.itCome saprete affinché la vostra chioma rimanga stabilmente al proprio posto è ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 21 febbraio 2023) Lavare troppo spesso o troppo poco spesso icomporta dei: scopriamo con quanta frequenza andrebbe fatto lo shampoo. Avere cura dei propriè fondamentale per mantenerli in salute ed evitare ilo che si spezzino o cadano. I fattori che comportano la calvizie sono molteplici – anche genetici – ed è un problema che riguarda soprattutto gli uomini. La convinzione comune è che un lavaggio troppo frequente deipossa causare la caduta degli stessi. Tuttavia non è esattamente così, perché una scarsa igiene può danneggiare irrimediabilmente il cuoio capelluto. Con quale frequenzaper non danneggiarli – Grantennistoscana.itCome saprete affinché la vostra chioma rimanga stabilmente al proprio posto è ...

