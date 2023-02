“Oggi in Iran la prima rivoluzione femminista sostenuta dagli uomini. La Repubblica islamica è morta” (Di martedì 21 febbraio 2023) Marjane Satrapi sa cosa significa crescere nell’Iran che impone il velo a tutte le donne, chiude le università e proibisce di tenere feste in casa. Aveva dieci anni quando nel 1979 gli sciiti presero il potere con la rivoluzione islamica, quattordici quando i genitori decisero di farla emigrare in Europa per permetterle di crescere libera. Ha raccontato la sua storia in Persepolis, il suo primo graphic novel pubblicato nel 2000 e letto in tutto il mondo, da cui è stato tratto anche un film d’animazione. Regista e intellettuale, Oggi Marjane Satrapi vive in Francia. A Bologna ha ricevuto l’onorificenza del Sigillum Magnum da parte dell’Università nel giorno dell’inaugurazione del nuovo anno accademico. Nella sua lectio magistralis durante la cerimonia (dal titolo “Freedom of Mind”) ha parlato delle proteste in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Marjane Satrapi sa cosa significa crescere nell’che impone il velo a tutte le donne, chiude le università e proibisce di tenere feste in casa. Aveva dieci anni quando nel 1979 gli sciiti presero il potere con la, quattordici quando i genitori decisero di farla emigrare in Europa per permetterle di crescere libera. Ha raccontato la sua storia in Persepolis, il suo primo graphic novel pubblicato nel 2000 e letto in tutto il mondo, da cui è stato tratto anche un film d’animazione. Regista e intellettuale,Marjane Satrapi vive in Francia. A Bologna ha ricevuto l’onorificenza del Sigillum Magnum da parte dell’Università nel giorno dell’inaugurazione del nuovo anno accademico. Nella sua lectio magistralis durante la cerimonia (dal titolo “Freedom of Mind”) ha parlato delle proteste in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Nessuna novità da Bruxelles, oggi il Consiglio dei Ministri #UE ha semplicemente varato un 5° pacchetto di sanzioni… - fleinaudi : Oggi si terrà in Senato la conferenza stampa “Donne, Libertà e Diritti umani in Iran”. Saranno presenti, tra gli al… - Ciu4AcT7gt2e : RT @fattoquotidiano: “Oggi in Iran la prima rivoluzione femminista sostenuta dagli uomini. La Repubblica islamica è morta” - fattoquotidiano : “Oggi in Iran la prima rivoluzione femminista sostenuta dagli uomini. La Repubblica islamica è morta” - Hadiroshan7 : RT @HakamianMahmoud: masih ALinejad un giorno con Khatami, un giorno vota a Rouhani e oggi collaboratrice di Reza Pahlavi figlio del dittat… -