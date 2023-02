Oggi 21 febbraio: Volto Santo di Gesù. È un formidabile rimedio dato all’umanità (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Volto Santo di Gesù rappresenta la luce di Dio che disperde le tenebre dell’errore e dell’odio con la carità soprannaturale. È uno dei più formidabili rimedi dati da Dio a un’umanità sempre più lontana dal Suo amore. Lo donerà attraverso la Santissima Vergine Maria, Madre del Figlio di Dio morto in croce per riscattarci L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildirappresenta la luce di Dio che disperde le tenebre dell’errore e dell’odio con la carità soprannaturale. È uno dei più formidabili rimedi dati da Dio a un’umanità sempre più lontana dal Suo amore. Lo donerà attraverso la Santissima Vergine Maria, Madre del Figlio di Dio morto in croce per riscattarci L'articolo proviene da La Luce di Maria.

