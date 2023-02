Offensiva senza soste contro la pesca di frodo nelle acque tarantine (Di martedì 21 febbraio 2023) L’obiettivo primario della tutela del delicato ecosistema marino della costa tarantina e quella del consumatore al centro delle attività condotte senza soste dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera di Taranto. Nel fine settimana scorso, infatti, sono state condotte altre due importanti operazioni finalizzate al contrasto della pesca illegale per la tutela del mare e dei suoi operatori. In particolare, è stata posta sotto sequestro, per la successiva distruzione, 1 rete a strascico (di una lunghezza di circa 25 mt) utilizzata da un motopesca che effettuava l’attività in area portuale, in prossimità del campo boe, violando, in tal modo, la normativa di settore e, al contempo, costituendo un grosso rischio per la sicurezza propria e delle unità che normalmente attraversano gli specchi ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 21 febbraio 2023) L’obiettivo primario della tutela del delicato ecosistema marino della costa tarantina e quella del consumatore al centro delle attività condottedalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera di Taranto. Nel fine settimana scorso, infatti, sono state condotte altre due importanti operazioni finalizzate al contrasto dellaillegale per la tutela del mare e dei suoi operatori. In particolare, è stata posta sotto sequestro, per la successiva distruzione, 1 rete a strascico (di una lunghezza di circa 25 mt) utilizzata da un motoche effettuava l’attività in area portuale, in prossimità del campo boe, violando, in tal modo, la normativa di settore e, al contempo, costituendo un grosso rischio per la sicurezza propria e delle unità che normalmente attraversano gli specchi ...

