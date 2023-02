Nuovo Stadio, Milan e Inter si separeranno: ecco cosa può succedere (Di martedì 21 febbraio 2023) II Nuovo Stadio a San Siro per Milan e Inter potrebbe non vedere mai la luce. Anzi: i due club dovrebbero andare ognuno per la sua strada Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 febbraio 2023) IIa San Siro perpotrebbe non vedere mai la luce. Anzi: i due club dovrebbero andare ognuno per la sua strada

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federugby : Le strade del @SixNationsRugby portano di nuovo a @Roma ?? #ITAvIRE ???? ? ? Sabato 25 febbraio ? kick off ore 15.15… - federoncha7 : Ma come 'per il nuovo stadio' @BeppeSala ... ma non volevi San Siro?! Ecco, ora tienilo pure lì fermo, fallo pagare… - PianetaMilan : #NuovoStadio, @acmilan e @Inter si separeranno: ecco cosa può succedere - #Stadio #SanSiro #ACMilan #Milan… - FcInterNewsit : Nuovo #stadio, le milanesi si dividono? ?????? #sansiro - mkidj : RT @SignorShark: Modo non velato di dire inculatevi voi e lo stadio nuovo, francamente da cittadino sono molto perplesso su questa ostilità… -