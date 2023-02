Nuovi bus per il trasporto urbano: giovedì l’inaugurazione e la benedizione (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si svolgerà giovedì 23 febbraio alle ore 12, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone, presso il deposito Trotta in via Santa Colomba, la cerimonia d’inaugurazione e benedizione dei Nuovi autobus in dotazione a Trotta Mobility. Si tratta di cinque mezzi di categoria 6E, classe ambientale di ultima generazione a bassissimo impatto. “Con questi Nuovi cinque bus – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone nel presentare la cerimonia di giovedì – la flotta del trasporto urbano è rinnovata al 90 per cento nell’arco di meno di un triennio. Ciò significa che su 100 chilometri di tratta, 90 possono essere coperti con autobus di nuova generazione con relativi benefici ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si svolgerà23 febbraio alle ore 12, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone, presso il deposito Trotta in via Santa Colomba, la cerimonia d’inaugurazione edeiautobus in dotazione a Trotta Mobility. Si tratta di cinque mezzi di categoria 6E, classe ambientale di ultima generazione a bassissimo impatto. “Con questicinque bus – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone nel presentare la cerimonia di– la flotta delè rinnovata al 90 per cento nell’arco di meno di un triennio. Ciò significa che su 100 chilometri di tratta, 90 possono essere coperti con autobus di nuova generazione con relativi benefici ...

