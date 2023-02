Nuova scossa di terremoto in Siria, a Idlib le persone fuggono in strada – Video (Di martedì 21 febbraio 2023) La gente fugge per le strade nella città di Idlib, in Siria, dopo che un terremoto di magnitudo 6.4 ha scosso la Siria settentrionale e la vicina Turchia, due settimane dopo che un altro devastante sisma ha causato quasi 45mila morti in entrambi i Paesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) La gente fugge per le strade nella città di, in, dopo che undi magnitudo 6.4 ha scosso lasettentrionale e la vicina Turchia, due settimane dopo che un altro devastante sisma ha causato quasi 45mila morti in entrambi i Paesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

