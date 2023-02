Nuoto | Ilaria Cusinato | “Ho iniziato un percorso di sostegno mentale | tanti hanno paura di chiedere aiuto”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con Swim2U, il format di interviste a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del. Ospite della nuova puntata,, che si racconta ai microfoni di Enrico Spada, Gianmario Bonzi e Aglaia Pezzato. “La prima parte di stagione è stata un mix: è iniziata bene ed ero molta contenta– commenta– poi sono subentrati problemi fisici soprattutto legati all’aspettosui quali da gennaio ho deciso di intervenire. E spero porti la risoluzione diproblemi. Posso fare molto meglio per la stagione, soprattutto in vasca lunga”. “Nel mio caso ilesterno è specifico, io non voglio sminuire il mio problema e voglio affrontarlo. E purtroppo in molti preferiscono tacere, io ...

