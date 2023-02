Norovirus: cos’è la patologia che colpisce studenti e insegnanti (Di martedì 21 febbraio 2023) Un focolaio di Norovirus ha colpito più di un centinaio di giovanissimi studenti e alcuni professori: ecco di cosa si tratta e cosa fare in caso di sintomi Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Un focolaio diha colpito più di un centinaio di giovanissimie alcuni professori: ecco di cosa si tratta e cosa fare in caso di sintomi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TecnicaScuola : Norovirus 2023, cos’è il virus che sta colpendo studenti e docenti: sintomi e come prevenirlo --… - Nadnad3010 : Norovirus 2023, cos'è il virus che sta colpendo studenti e docenti? La parola dell'esperto - Notizie Scuola - bellodentro111 : Un Buongiorno news In Italia scatta l’allarme Norovirus, cos’è e come si manifesta - FranceskoNew : RT @Miti_Vigliero: Allarme Norovirus, ecco che cos'è l'influenza intestinale. Colpiti 150 alunni in una scuola nel Bolognese Si chiama Noro… - cavetibi : RT @Miti_Vigliero: Allarme Norovirus, ecco che cos'è l'influenza intestinale. Colpiti 150 alunni in una scuola nel Bolognese Si chiama Noro… -