“Non ti illudere”. La stilettata di Giordano che avverte Fedez (Di martedì 21 febbraio 2023) Non si placano le polemiche, come è normale che sia. È un corpo a corpo a distanza, quello tra Mario Giordano e Federico Lucia, in arte Fedez. La storia è nota e va avanti da qualche giorno, ma oggi si colora di una nuova puntata: l’affondo del conduttore contro il rapper. Partiamo dall’inizio. Tutto nasce quando il marito di Chiara Ferragni, dopo qualche giorno di silenzio causa presunta maretta familiare (vera? finta?), si palesa sui suoi canali social per denunciare una presunta inchiesta di Fuori dal Coro sulla sua presunta omosessualità. Tutto legittimo, però condito da attacchi personali rivolti a Giordano. Insulti, che lo stesso giornalista ha definito “body shaming”, riversati suoi social senza che Fedez si ricordasse di essersi presentato più di una volta come paladino dei diritti, del rispetto e della lotta ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023) Non si placano le polemiche, come è normale che sia. È un corpo a corpo a distanza, quello tra Marioe Federico Lucia, in arte. La storia è nota e va avanti da qualche giorno, ma oggi si colora di una nuova puntata: l’affondo del conduttore contro il rapper. Partiamo dall’inizio. Tutto nasce quando il marito di Chiara Ferragni, dopo qualche giorno di silenzio causa presunta maretta familiare (vera? finta?), si palesa sui suoi canali social per denunciare una presunta inchiesta di Fuori dal Coro sulla sua presunta omosessualità. Tutto legittimo, però condito da attacchi personali rivolti a. Insulti, che lo stesso giornalista ha definito “body shaming”, riversati suoi social senza chesi ricordasse di essersi presentato più di una volta come paladino dei diritti, del rispetto e della lotta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Il #redditodicittadinanza non ha funzionato. E illudere i cittadini che si potessero risolvere i loro problemi con… - GMarcuccio : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… - AlGabriella : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… - anthos555 : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… - MANOLO60910519 : RT @mariogiordano5: Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridal… -