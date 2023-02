“Non ti illudere…”. Giordano asfalta ancora Fedez (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessun servizio dedicato a Fedez a Fuori dal Coro: Mario Giordano ribadisce le priorità del suo programma, che non includono il rapper Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessun servizio dedicato aa Fuori dal Coro: Marioribadisce le priorità del suo programma, che non includono il rapper

Mario Giordano, tweet velenoso a Fedez dopo aggressione inviata 'Fuori dal Coro' Solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez'. Su Twitter il conduttore Mario Giordano ha pubblicato una foto nella quale si vede la giornalista aggredita. La battuta sull'inchiesta fa ...