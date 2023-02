Non solo Ucraina: la guerra demografica di Putin (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Secondo il think tank americano, Carnegie Endowment, alla fine dello scorso anno, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al governo di elaborare un pacchetto di misure entro il 2023 che aumenteranno i tassi di natalità e l’aspettativa di vita in Russia. Ha anche espresso sconcerto per il calo dei tassi di natalità in un certo numero di regioni. Eppure, pochi giorni dopo, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha proposto di cambiare l’età in cui gli uomini russi vengono arruolati per il servizio militare obbligatorio da 18 a 21 anni e di aumentare il limite di età superiore per la coscrizione da 27 a 30 anni. Ciò significherebbe che i giovani vengono chiamati dopo aver conseguito la laurea e addestrati come specialisti che vengono ritirati dal mercato del lavoro per vedere le loro competenze annullate dal servizio militare. C’è una grande ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Secondo il think tank americano, Carnegie Endowment, alla fine dello scorso anno, il presidente russo Vladimirha ordinato al governo di elaborare un pacchetto di misure entro il 2023 che aumenteranno i tassi di natalità e l’aspettativa di vita in Russia. Ha anche espresso sconcerto per il calo dei tassi di natalità in un certo numero di regioni. Eppure, pochi giorni dopo, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha proposto di cambiare l’età in cui gli uomini russi vengono arruolati per il servizio militare obbligatorio da 18 a 21 anni e di aumentare il limite di età superiore per la coscrizione da 27 a 30 anni. Ciò significherebbe che i giovani vengono chiamati dopo aver conseguito la laurea e addestrati come specialisti che vengono ritirati dal mercato del lavoro per vedere le loro competenze annullate dal servizio militare. C’è una grande ...

