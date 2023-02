Non solo il Porto: l’Inter Primavera domani si gioca la Coppa Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) l’Inter Primavera domani scenderà in campo. Anche per la squadra di Chivu si tratta di un impegno di Coppa, contro la Sampdoria. Coppa – l’Inter Primavera scenderà in campo domani pomeriggio. Alle 14.15 ci sarà infatti Inter-Sampdoria di Coppa Italia Primavera. I nerazzurri ci arrivano grazie all’assurda vittoria per 5-4 contro l’Hellas Verona ai supplementari (vedi report). Gara incredibile che fu decisa da Silas Andersen solo al 105?. La squadra di Cristian Chivu era in vantaggio per 2-0 dopo 18 minuti, poi è successo di tutto. SAMPDORIA – L’avversario di turno sarà la Sampdoria. I blucerchiati arrivano a questo match grazie al passaggio del turno contro il Monza. Anche in quel caso ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023)scenderà in campo. Anche per la squadra di Chivu si tratta di un impegno di, contro la Sampdoria.scenderà in campopomeriggio. Alle 14.15 ci sarà infatti Inter-Sampdoria di. I nerazzurri ci arrivano grazie all’assurda vittoria per 5-4 contro l’Hellas Verona ai supplementari (vedi report). Gara incredibile che fu decisa da Silas Andersenal 105?. La squadra di Cristian Chivu era in vantaggio per 2-0 dopo 18 minuti, poi è successo di tutto. SAMPDORIA – L’avversario di turno sarà la Sampdoria. I blucerchiati arrivano a questo match grazie al passaggio del turno contro il Monza. Anche in quel caso ...

