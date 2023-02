Non si ferma all’alt e provoca inseguimento e rifiuta alcol test (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo hanno fermato i Carabinieri a Summonte ma lui di tutta risposta non si ferma all’alt: aveva la patente revocata e ha rifiutato l’alcol test Non si ferma all’alt a Summonte. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, un 40enne ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, nonché guida con patente revocata. È accaduto sabato 18 febbraio mattina a Summonte. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un uomo del posto, al quale era già stata revocatala patente, alla guida di un’Audi. Intimatogli l’“Alt”, per tutta risposta, l’uomo si è dato a una ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo hannoto i Carabinieri a Summonte ma lui di tutta risposta non si: aveva la patente revocata e hato l’Non sia Summonte. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, un 40enne ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, nonché guida con patente revocata. È accaduto sabato 18 febbraio mattina a Summonte. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un uomo del posto, al quale era già stata revocatala patente, alla guida di un’Audi. Intimatogli l’“Alt”, per tutta risposta, l’uomo si è dato a una ...

