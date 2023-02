“Non si controllano”. GF Vip 7, tra Antonella e Giaele è il caos. Scoperte così dopo la pubblicità (Di martedì 21 febbraio 2023) GF Vip 7, duro confronto tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà, durante la puntata. Il sospetto poi, che Antonella cambi maschera tra la diretta e la pubblicità, ce l’hanno in tanti. Come dicevamo, tutto è successo a cavallo di una pubblicità. Qui in molti hanno notato che la Fiordelisi, appena lanciato lo spot, ha cambiato di colpo atteggiamento nei confronti di Giaele. Si parlava di nomination e per colpa di quelle palesi, quando la De Donà ha alzato la foto della Fiordelisi per nominarla, è successo il pandemonio. Chiaramente l’ex schermitrice campana l’ha presa molto sul personale e poco dopo ha accusato Giaele di aver fatto il suo nome su suggerimento del “gruppo”. La Fiordalisi ha detto: “Non mi aspettavo questa nomination perché con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) GF Vip 7, duro confronto traFiordelisi eDe Donà, durante la puntata. Il sospetto poi, checambi maschera tra la diretta e la, ce l’hanno in tanti. Come dicevamo, tutto è successo a cavallo di una. Qui in molti hanno notato che la Fiordelisi, appena lanciato lo spot, ha cambiato di colpo atteggiamento nei confronti di. Si parlava di nomination e per colpa di quelle palesi, quando la De Donà ha alzato la foto della Fiordelisi per nominarla, è successo il pandemonio. Chiaramente l’ex schermitrice campana l’ha presa molto sul personale e pocoha accusatodi aver fatto il suo nome su suggerimento del “gruppo”. La Fiordalisi ha detto: “Non mi aspettavo questa nomination perché con ...

