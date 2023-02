“Non potete più ignorarlo”. GF Vip 7, ansia per Giaele: la sua salute preoccupa sempre di più (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è tanta preoccupazione al GF Vip 7 intorno a Giaele De Donà e alla sua salute. Infatti, in tanti avevano già lanciato l’allarme alcune settimane fa ma la situazione non è affatto migliorata. Sicuramente il programma ha comunque un team di medici a disposizione che fa attenzione a tutti i concorrenti, quindi non stiamo parlando di cose molto gravi, ma il pubblico si è accorto che ormai la sua problematica è significativa. E l’ultima decisione presa dalla produzione potrà solamente peggiorare le cose. Al GF Vip 7 occhi puntati dunque su Giaele De Donà e sulla sua salute, alla luce anche dell’ultimo provvedimento assunto dagli autori e letto in studio da Alfonso Signorini. Infatti, “il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa, che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è tantazione al GF Vip 7 intorno aDe Donà e alla sua. Infatti, in tanti avevano già lanciato l’allarme alcune settimane fa ma la situazione non è affatto migliorata. Sicuramente il programma ha comunque un team di medici a disposizione che fa attenzione a tutti i concorrenti, quindi non stiamo parlando di cose molto gravi, ma il pubblico si è accorto che ormai la sua problematica è significativa. E l’ultima decisione presa dalla produzione potrà solamente peggiorare le cose. Al GF Vip 7 occhi puntati dunque suDe Donà e sulla sua, alla luce anche dell’ultimo provvedimento assunto dagli autori e letto in studio da Alfonso Signorini. Infatti, “il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa, che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : Nell’era di internet assistiamo spesso al proliferare online di falsità, lusinghe e miraggi. Ricordiamo allora le p… - annatrieste : È venerdì 17. Il Napoli vince in trasferta col Sassuolo. Per me ormai potete mettere pure il parmigiano ncopp 'e vo… - borghi_claudio : Come potete immaginare il Claudio Borghi nominato all'Istituto Superiore di Sanità non sono io... - Aurora300303072 : RT @meandmilli: Non le facciamo mai vedere le cessate che Neekita dice di Micol? Potete notare i suoi problemi di memoria nel modo in cui r… - _Delilah__ : RT @vivilacosiah_: SE VI ARRIVA UNA RICHIESTA SU INSTAGRAM DA QUESTO ACCOUNT NON ACCETTATE E SE POTETE SEGNALATE PERCHÉ FINGE DI ESSERE ME,… -