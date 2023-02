“Non mi candiderò più”: dopo la riabilitazione l’ex presidente siciliano Cuffaro allontana il ritorno diretto in politica (Di martedì 21 febbraio 2023) “Non mi candiderò più”, così dice Totò Cuffaro dopo la riabilitazione incassata la scorsa settimana dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che ha dichiarato estinta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per l’ex presidente della Regione siciliana. l’ex ras di consensi, dunque, ha ricevuto il via libera per tornare a candidarsi ma sceglie di non farlo. Questo è perlomeno quanto dichiarato e ribadito in un’intervista a Livesicilia: “La mia scelta è definitiva e motivata – ha detto – la riabilitazione è una cosa importantissima che debbo, innanzitutto, alla mia famiglia. Ma io non vivo nell’iperuranio, sono consapevole della pesantezza della mia sentenza di condanna che ho sempre rispettato. E rispettare qualcosa che ti graffia le carni non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Non mipiù”, così dice Totòlaincassata la scorsa settimana dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che ha dichiarato estinta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici perdella Regione siciliana.ras di consensi, dunque, ha ricevuto il via libera per tornare a candidarsi ma sceglie di non farlo. Questo è perlomeno quanto dichiarato e ribadito in un’intervista a Livesicilia: “La mia scelta è definitiva e motivata – ha detto – laè una cosa importantissima che debbo, innanzitutto, alla mia famiglia. Ma io non vivo nell’iperuranio, sono consapevole della pesantezza della mia sentenza di condanna che ho sempre rispettato. E rispettare qualcosa che ti graffia le carni non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tsuperblack1 : @SusannaCeccardi SOPRATTUTTO NON CANDIDERÒ MAI MIA MOGLIE, MIO COGNATO E MI NONNA ALLE PROSSIME ELEZIONI.. CI CRED… - FraLauricella : RT @FraLauricella: Stop al #Superbonus, in #sicilia a rischio 14mila imprese. Cuffaro riabilitato: “Non mi candiderò”. Impianti chiusi sul… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: Stop al #Superbonus, in #sicilia a rischio 14mila imprese. Cuffaro riabilitato: “Non mi candiderò”. Impianti chiusi sul… - FraLauricella : Stop al #Superbonus, in #sicilia a rischio 14mila imprese. Cuffaro riabilitato: “Non mi candiderò”. Impianti chius… - blogsicilia : #notizie #sicilia Totò Cuffaro è riabilitato, estinta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ma 'Non mi candid… -

Autonomia senza regole, l'Italia intera allo sbando ...candiderò in eterno", dice con spavalda autoironia lui che è già stato Sindaco di Salerno per ben 4 mandati, troppo legato alla "lezione" di Giulio Andreotti secondo cui "il potere logora chi non ce ... "Io mi candiderò in eterno ". La "minaccia" di Vincenzo De Luca Per la sanità pubblica non hanno trovato un euro, per gli armamenti sono tutti pronti ad andare oltre il patto di stabilità. A me pare una scelta doppiamente grave, perché si penalizza la sanità ... ...in eterno", dice con spavalda autoironia lui che è già stato Sindaco di Salerno per ben 4 mandati, troppo legato alla "lezione" di Giulio Andreotti secondo cui "il potere logora chice ...Per la sanità pubblicahanno trovato un euro, per gli armamenti sono tutti pronti ad andare oltre il patto di stabilità. A me pare una scelta doppiamente grave, perché si penalizza la sanità ...